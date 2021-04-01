«نجوى».. حرمت من ميراث زوجها وعلمت بناتها الـ5 بعرق جبينها

في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها الحياة على المواطنين تظهر نماذج يضربن مثلا رائعا في الحياة.تزوجت «نجوى محمد» 70 عاما، وكان عمرها أقل من 18 عاما، وأنجبت 5 بنات، وتوفي زوجها لتجد نفسها مسؤولة عن تربيتهن.لم تحصل «نجوى» على قدر كافي من التعليم إلا أنها سعت لتعليم بناتها الخمسة، وخاضت رحلة طويلة امتدت قرابة نصف قرن، خاصة وأنها بعد وفاة زوجها واجهت العديد من المشاكل من قبل أقارب زوجها الذين حرموا بناتها من حقوقهم في ميراث والدهم.وأضافت أنها لم تكن المشكاة الوحيدة بل كان هناك العديد من المضايقات على كافة المستويات لها ولبناتها وكان كل ما تسعى له هو أن تحافظ عليهن، مشيرة إلى أنها ظلت فترة تعمل في بعض المهن إلى أصبحت تحصل على معاش بسيط تصرف على بناتها.وأكدت أنها بمرور الوقت تمكنت أن تقوم تزوج بناتها الخمسة وأصبحت جدة لـ12 حفيدا ولازالت تحاوط على بناتها وأحفادها دون أن تكل أو تمل.