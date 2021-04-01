رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«نجوى».. حرمت من ميراث زوجها وعلمت بناتها الـ5 بعرق جبينها

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:55 م
نجوى
نجوى
احمد التمساح
طباعة
في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها الحياة على المواطنين تظهر نماذج يضربن مثلا رائعا في الحياة.

تزوجت «نجوى محمد» 70 عاما، وكان عمرها أقل من 18 عاما، وأنجبت 5 بنات، وتوفي زوجها لتجد نفسها مسؤولة عن تربيتهن.

لم تحصل «نجوى» على قدر كافي من التعليم إلا أنها سعت لتعليم بناتها الخمسة، وخاضت رحلة طويلة امتدت قرابة نصف قرن، خاصة وأنها بعد وفاة زوجها واجهت العديد من المشاكل من قبل أقارب زوجها الذين حرموا بناتها من حقوقهم في ميراث والدهم.

وأضافت أنها لم تكن المشكاة الوحيدة بل كان هناك العديد من المضايقات على كافة المستويات لها ولبناتها وكان كل ما تسعى له هو أن تحافظ عليهن، مشيرة إلى أنها ظلت فترة تعمل في بعض المهن إلى أصبحت تحصل على معاش بسيط تصرف على بناتها.

وأكدت أنها بمرور الوقت تمكنت أن تقوم تزوج بناتها الخمسة وأصبحت جدة لـ12 حفيدا ولازالت تحاوط على بناتها وأحفادها دون أن تكل أو تمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد