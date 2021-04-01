تفاصيل رفض الرئيس الفلسطيني اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، اليوم الخميس، إن الأخير رفض تلقي اتصالا من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قبل نحو شهر ونصف.وأوضحت المصادر الفلسطينية أن عباس رأى أن اللائق هو أن يتصل به الرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس وزير خارجيته، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وكان ذلك الاتصال سيعد أول تواصل رسمي بين الإدارة الأمريكية الجديدة، والسلطة الفلسطينية، خاصةً أن العلاقات بين رام الله وواشنطن كانت منقطعة بشكل كامل خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.من جانبه، أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتبر الضفة الغربية هي أرض محتلة من قبل إسرائيل، وكذلك الأراضي التي دخلتها بعد حرب 1967.وقال نيد بريس، أمس الأربعاء،: "هناك حقيقة تاريخية وهي أن إسرائيل احتلت أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، وكذلك مرتفعات الجولان بعد حرب 1967"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الأوضاع وفق هذا المبدأ.وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أنها ستسأنف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفها ترامب، للضغط على الفلسطينيين من أجل العودة للتفاوض على مسار عملية السلام مع إسرائيل.