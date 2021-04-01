ضبط 120 طن مخللات وملح فاسد خلال حملة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.وفى ذات السياق، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بدمنهور، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات غير حاصل على ترخيص مزاولة نشاط صناعي والتحفظ على 100 طن مخلل متنوع ظاهر عليه علامات التلف والعفونة عبارة عن 1000 برميل زنة البرميل 100 كجم، 850 كجم ملح بدون أي تاريخ إنتاج أو صلاحية، 20 طن مخلل لفت متغير الصفات الطبيعية وتظهر عليه علامات العفونة.كما تم ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص والتحفظ على 150 كرتونة حلوى سوداني زنة الواحدة 2 كجم بإجمالي 300 كجم مجهولة المصدر، وضبط 300 شيكارة ملح مجهول المصدر زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 15 طن وذلك بمصنع أجبان غير مرخص ودون سجل صناعي.كما تمكنت الحملة من ضبط 380 كجم شيكولاتة وحلويات متنوعة مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص لتوزيع المواد الغذائية، و 220 كجم مخلل دون بيانات - 40 كيس مكرونة جاهزة منتهى الصلاحية، 15 كيلو توابل بدون بيانات، 300 كيلو عسل و15 كجم قراصية وزبيب ومشمش بدون بيانات أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، وضبط 3672 علبة عصير جوافة و1200 كيس شرائح بطاطس دون المستندات الدالة علي مصدرها بمركز توزيع مواد غذائية غير مرخص، و912 عبوة قهوة مستورده زنة 100 جرام مجهولة المصدر بمركز توزيع مواد غذائية غير مرخص، وضبط 150 سرنجة طبية بشرية بأحد محلات البقالة وهي لا تباع أو تعرض إلا بالصيدليات.تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.