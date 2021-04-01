سول وطوكيو تؤكدان أهمية التعاون مع واشنطن لإحلال السلام

أكد دبلوماسيون من كوريا الجنوبية واليابان، خلال المحادثات على مستوى العمل التي انعقدت في طوكيو اليوم الخميس أهمية التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة (يونهاب) الكورية - إن "لي سانغ ريول" المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ ونظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي عقدا أول اجتماع مباشر وجها لوجه بين البلدين منذ أكتوبر، وسط الخلافات المزمنة بشأن القضايا التاريخية والتجارية.وأوضح البيان "أن الدبلوماسيين أكدا أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وبين كوريا الجنوبية واليابان، من أجل إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة".وكرر سانغ خلال المحادثات دعوة سول لطوكيو إلى إبداء المزيد من الإخلاص في معالجة قضية العمل القسري في زمن الحرب، كما ناقش الجانبان قضية الاسترقاق الجنسي الشائكة. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل الوثيق في المستقبل.