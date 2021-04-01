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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك من سب مرتضى منصور

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:24 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عادل عبد العال
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قضت الدائرة 2 جنح اقتصادية في القضية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية، ببراءة محسن حافظ إسماعيل المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك في القضية المقامة من مرتضى أحمد منصور ورفض الدعوى المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عماد الدين، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن وإبراهيم الريس، وعمرو طنطاوي، وقررت المحكمة إحالة الدعوي المدنية المقامة من محسن حافظ إلى المحكمة المختصة.

أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق دعوى تتهم محسن حافظ مدير الشئون القانونية السابق لنادي الزمالك بنشر عبارات تحتوى على سب وقذف بحقه على غير الحقيقة.

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