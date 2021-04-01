«الدفاع العراقية»: القبض على إرهابيين شمال بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في مدينة الطارمية شمال العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوات مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة المشاة السادسة، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بمنطقة الطابي في قضاء الطارمية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتم إحالتهما إلى الجهات التحقيقية المختصة".