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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية تدعو لضبط النفس لأن سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس: إن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجًا حذرًا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك: "دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس، ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب".

وأضاف: "السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال".

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