السعودية تدعو لضبط النفس لأن سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس: إن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجًا حذرًا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك: "دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس، ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب".وأضاف: "السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال".