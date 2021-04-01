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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بحظيرة مواشي بقرية في الدقهلية

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:08 م
حريق
حريق
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شب حريق هائل في حظيرة ماشية في قرية ميت إشنا التابعة لمركز أجا بالدقهلية، مما تسبب في نفوق 7 رءوس ماشية، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة عليه، وعلل أصحاب الحظيرة حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بقرية "ميت إشنا" دائرة المركز.

وانتقلت مباحث المركز وضباط وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحظيرة مكونة من طابق واحد بالطوب الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة "قيراط تقريبا - خارج الكتلة السكنية "ملك كلا من: "عبدالفتاح نبيه عبد الفتاح" 55 عاما فلاح، وشقيقه "رضا نبیه عبدالفتاح"، 65 عامًا فلاح، ويقيمان بذات القرية.

وبمعاينة آثار الحريق تبين أنه نجم عنه نفوق عدد 7 رءوس ماشية عبارة عن "6 جاموس، وبقرة"، وكذا احتراق سقف الحظيرة، ولم ينجم عنه ثمة خسائر أو إصابات بالأرواح البشرية.

وبسؤال مالكي الحظيرة، في محضر الشرطة، عللا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية بالحظيرة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للوصول إلى سبب الحريق، وكذلك إدارة الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دفن الماشية النافقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2100 لسنة 2021 اداری مرکز أجا، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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