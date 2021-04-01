119 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بـ535 مليون جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تلقت 119 ألفا و342 طلبا للتصالح على مخالفات البناء بـ534مليون و781 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين خلال الأشهر الماضية، وانتهت أمس بنهاية شهر مارس الماضي، في ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.