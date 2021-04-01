قائد عملية «إيريني»: تمديد التفويض اعتراف بعملنا الفعال والمحايد

أكد قائد عملية (ايريني) الأوروبية الادميرال فابيو أغوستيني، أن تمديد مدة صلاحية العملية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، يمثل اعترافا بعمل العملية الفعال والمحايد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وقال أغوستيني في تصريح خلال مراسم تنصيب قائد القوة الجديد للأصول الجوية والسفن البحرية للعملية الأدميرال البحري الإيطالي ستيفانو فرومينتو، خلفا للقيادة اليونانية "لقد اختتمت عملية (إيريني) عامها الأول من النشاط.. وفي هذه الأيام مدد المجلس الأوروبي تفويضها لمدة عامين آخرين".وأضاف أن ذلك يؤكد إرادة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ بالالتزامات، التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا والاعتراف بعملنا الفعال والمحايد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.