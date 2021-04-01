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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يؤكد حرصه على حقن دماء المدنيين وإنهاء معاناتهم

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:16 م
الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص الحكومة اليمنية الشديد على حقن دماء اليمنيين وإنهاء معاناتهم الناجمة عن الانقلاب، من خلال استمرار مشاوراتها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث وشركائها الدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة قائمة على المرجعيات الأساسية.

واستعرض بن مبارك في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية المعاناة الإنسانية التي أفرزها انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على الشرعية الدستورية، مبينًا تواصل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي على مأرب، واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

واستنكر اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، والذين لجأوا إلى مأرب هربًا من انتهاكات المليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن والنازحين.

وأوضح بن مبارك أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، وارتفاع وتيرة الاعتداءات على المناطق المدنية في اليمن والسعودية، يأتي ردًا على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام، والتي كان آخرها المبادرة السعودية لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن امتداد الأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيا الحوثي، بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في المملكة، يعد تهديدًا خطيرًا وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام.

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