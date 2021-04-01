وزارة الاتصالات تشارك فى معتكف فريق الأمم المتحدة القُطرى

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر الإنترنت، في معتكف فريق الأمم المتحدة القُطري، المنعقد يومي 31 مارس و1 أبريل في مصر.ويهدف المعتكف إلى مناقشة تأثير جائحة كورونا والاستجابة لها والدروس المستفادة منها، والموافقة على خارطة طريق إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وجعل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية شريكا موثوقا به مفضلا للحكومة في مجالات تغير المناخ والرقمنة وتمويل التنمية.وشاركت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بكلمة ألقتها في الحوار الاستراتيجي حول الرقمنة بعنوان "دور منظومة الأمم المتحدة الإنمائية كطرف رئيسي في دفع أجندة الرقمنة" يوم 1 أبريل.ويهدف المعتكف كذلك إلى تحديد الفرص الناشئة من التحليل القُطري المشترك لعمل الأمم المتحدة المشترك ووضع تلك الفرص في مقابل البرامج الحكومية الرئيسية، والتركيز على ديناميكيات الفريق لبناء فريق قُطري متماسك وعالي الأداء.وفريق الأمم المتحدة القُطري هو هيئة مشتركة بين الوكالات، تضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الموجودة في مصر. ويوفر الفريق، تحت قيادة الممثل المقيم للأمم المتحدة، القيادة العامة لعمل الوكالات في مصر ويعمل كمنصة للوكالات الفردية لصياغة مواقف مشتركة بشأن القضايا الاستراتيجية، وضمان الاتساق في العمل والدعوة، وتخطيط العمل وإنجازه معًا، كما يؤسس الفريق شراكة وثيقة مع الحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية الأخرى.