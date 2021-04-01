عين شمس تحصد المركز الثاني في بطولة الجامعات العربية لكرة السرعة

فازت جامعة عين شمس بالمركز الثاني في البطولة العربية لكرة السرعة، والتي نظمتها جامعة جنوب الوادي وجرت فاعلياتها على أرض مدينة الغردقة بمشاركة 24 جامعة عربية.وفازت الطالبة سلمى جمال بكلية التجارة، بالميدالية الذهبية والمركز الأول طالبات في بطولة السولو، وفاز الطالب حازم ياسر بكلية طب الأسنان بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الفردي طلبة، كما حصد الطالب عادل شفيق بكلية الهندسة الميدالية البرونزية متصدرًا المركز الثالث في بطولة السولو.يذكر أن البطولة أقيمت في الفترة من 29 مارس وحتى 1 أبريل 2021.