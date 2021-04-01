العراق ينفي وجود خلل في منظومة الأكسجين بمستشفيات بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الخميس، وجود خلل في منظومة الأكسجين بمستشفى الكندي أو أي مستشفى آخر في العاصمة بغداد.وقال البدر، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إنه لا صحة للأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقص الأكسجين".وأشار إلى أن مدير عام صحة الرصافة ومسئول القسم الهندسي تواجدا في المستشفى الكندي، وأكدا عدم وجود أي نقص أو خلل، وأن منظومة الأكسجين تعمل بشكل طبيعي.