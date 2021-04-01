مسئول ألماني يدعو إلى وقف بناء «نورد ستريم 2» مؤقتًا

دعا منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، إلى وقف بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا، بصورة مؤقتة، لإعطاء حكومة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، بعض الوقت من أجل العمل على إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.وقال بيتر باير، الذي ينتمي لحزب ميركل "المسيحي الديمقراطي": إن خط أنابيب الغاز شبه المكتمل في بحر البلطيق، يمثل "حاجزًا" في العلاقات بين برلين وواشنطن.ويواجه المشروع عقوبات أمريكية، كما أنه يعد منذ فترة طويلة مصدرًا للاحتكاك بين الدولتين الحليفتين في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).