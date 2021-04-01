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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في منتدي الحوكمة بدول الشرق الأوسط

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:48 م
غادة لبيب،
غادة لبيب،
طارق عتمان
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تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتدى رفيع المستوى للحوكمة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقد يومي 30 و31 مارس عبر الإنترنت، تحت شعار "رؤى للتعافي: الحوكمة الرقمية وسيادة القانون من أجل خدمات عامة أكثر انفتاحًا وأكثر سهولة للوصول إليها وأكثر كفاءة".

يُنظم المنتدى بالشراكة مع مركز برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمدينة كازيرتا إيطاليا.

وشاركت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بالمنتدى، وألقت كلمة في جلسة عقدت يوم 31 مارس بعنوان "إدارة تصميم وتقديم الخدمات في العصر الرقمي"..

ويناقش المنتدى سبل الاستفادة من الرقمنة وحوكمتها لتقديم خدمات أفضل لخدمة المواطن خلال فترة التعافي من الأثار الناجمة عن جائحة كورونا، كما سيناقش الجوانب الحاسمة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللذان يشكلان عنصران ضروريان للتصدي لآثار الجائحة وتعزيز التنمية الشاملة والتكامل الإقليمي وزيادة المرونة في فترة ما بعد الجائحة.

ويجمع المنتدى عدد من المشاركين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك ممثلي الحكومات والشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ومنظمات الأعمال بهدف تبادل أفضل الممارسات والرؤى حول كيفية قيام الحكومات بمساعدة المواطن على التعافي من آثار الجائحة.

وفي إطار المنتدى، ينعقد المؤتمر الوزاري للمنظمة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، يوم 1 أبريل عبر الإنترنت، تحت شعار "تصميم خارطة طريق للتعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي تنظمه مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، بالتعاون مع الحكومة التونسية.

ويركز المؤتمر الوزاري على الاستراتيجيات التي تضمن التعافي الشامل والمرن بعد جائحة كورونا، وسيجمع عدد من الممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة والشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال المؤتمر سيقوم الوزراء المشاركين باعتماد إعلان وزاري بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية، والذي سيحدد المبادئ التوجيهية والالتزامات المتبادلة للتعاون بين حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنظمة خلال السنوات القادمة.

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