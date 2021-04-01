محافظ المنوفية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثالث الإعدادي العام والمهني

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول 2020-2021 للصف الثالث الإعدادي العام والمهني لهذا العام والمقرر بدايتها السبت الموافق 29 مايو 2021 وحتى 10 يونيو 2021 مشددًا على أتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث أوضح أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية المهنية بالفترة المسائية من يوم السبت الموافق 29 مايو وتستمر حتى 3 يونيو 2021، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية العامة بالفترة الصباحية من يوم السبت الموافق 5 يونيو وتستمر حتى 10 من نفس الشهر 2021.هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي ضرورة الإستعداد التام وإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.