هشام سليم يتلقى لقاح كورونا بالغردقة (صور)

تلقى الفنان هشام سليم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، بوحدة الأحياء الصحية شمال مدينة الغردقة، ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.وكان في استقبال الفنان هشام سليم، الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.ومن جهته، أشاد هشام سليم بسهولة الإجراءات داخل مركز تلقى لقاح كورونا بمدينة الغردقة، موضحًا أن هناك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بجانب التنظيم داخل المركز.جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت مركز الأحياء الصحي لتلقي لقاح كورونا بالبحر الأحمر.