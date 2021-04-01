المفوضية: مقتل 6 لاجئين ماليين في هجوم بالنيجر الشهر الماضي

قالت جيليان تريجز مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن التقارير تؤكد أن ستة لاجئين ماليين كانوا من بين 137 شخصا قتلوا فى 21 مارس الماضي في منطقة تاهوا غرب النيجر بالقرب من بلدة تيليا، مشيرة إلى أن معظم ضحايا هذا الهجوم المميت الذى شنته جماعات مسلحة مجهولة الهوية من النازحين داخليا كانوا من الذين فروا بالفعل من العنف المروع بعضهم خلال عام 2020.وأضافت تريجز، في بيان اليوم الخميس، أنه من الواضح أن الهجمات على النازحين والمجتمعات التى تستضيفهم بسخاء كانت مستهدفة ومتعمدة، وبالإضافة إلى العنف غير المبرر الذي تعرض له المدنيون تم حرق الملاجئ ومخازن الحبوب وسرقت أو قتلت الماشية فى حين أن الناجين لم يبق لهم شيئا، مشيرة إلى أن نحو 1400 شخص من هذه القرى يتنقلون الآن في محاولة للهروب من العنف.وقالت إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاءها يواصلون جمع المعلومات من الناجين الذين ترك العديد منهم فى حالة من الصدمة والحزن كما تقوم الفرق بمراقبة الوضع وتقديم المساعدة الإنسانية والمشورة للناجين.وجددت المفوضية دعوتها لتوفير حماية أكبر للمدنيين والمجتمعات النازحة، كما دعت المجتمع الدولي لاستيعاب الشعور بالالحاح ومواصلة دعم الجهود الإقليمية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة ومساعدة المفوضية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن النزوح القسرى.