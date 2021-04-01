خطابات الأميرة ديانا في مزاد علني.. فماذا تخبئ؟

بلغ ثمن مجموعة رسائل للأميرة ديانا كتبتها بخط يدها بين عام 1990 إلى 1997، تم بيعها في مزاد ببريطانيا حوالى 113 ألف دولار، بعد أن قضت 24 عامًا مخبأة في خزنة بمنزل صديق العائلة برامبل، تتطرق فيها الدوقة الراحلة لأصعب جوانب حياتها.تحدثت "ديانا" خلال الرسائل عن طلاقها من الأمير تشارلز، صراعاتها النفسية والمواجهات الإعلامية، كما كشفت الرسائل عن شخصيتها المرحة، وقدم معجبوها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عروضهم على الخطابات، فقد كانت ذا شعبية كبيرة، وتتمتع بالذكاء كما يبدو، ومن ثم سيتم تقسيم عائدات المزاد بين أربع منظمات ثقافية كانت ديانا مرتبطة بها هى الباليه الإنجليزي الوطني، وأوركسترا الموسيقيين الشباب السيمفوني، وأوبرا رارا، وصندوق Benesh International Endowment Fund.إحدى الرسائل التي كتبتها كانت عن الأبناء ويليام وهاري، بيعت بأكثر من 4000 دولار، أعلى بكثير من السعر المقدر لها بـ 600 دولار في 20 سبتمبر 1984، تقول"إن ويليام يعشق شقيقه الصغير ويقضي طوال الوقت في إغراق هاري بكمية لا نهائية من العناق والقبلات".وفي رسالة بتاريخ 17 أكتوبر 1992، كتبت أن أبنائها بخير ويستمتعون كثيرًا بالمدرسة الداخلية، وفي رسالة مؤرخة في 19 أكتوبر 1995، أشارت ديانا إلى الملكة إليزابيث الثانية باسم "الرئيس"، بيعت تلك الرسالة المحددة بمبلغ 8700 جنيه إسترليني (حوالي 12000 دولار).وفي رسائل أخرى تحدثت الأميرة عن صديقها المقرب أدريان وارد جاكسون، الذي كان عضوًا سابقًا في مجلس إدارة فرقة الباليه الملكية وتوفي بسبب الإيدز عام 1991 عن عمر ناهز 41 عامًا، وتقول: "كان لأدريان قلبًا طيبًا للغاية وكان صديقًا قيمًا لي".