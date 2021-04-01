الجيش اليمني يستهدف مقرات وأسلحة لميليشيا الحوثي في صعدة

استهدفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقرات وأسلحة تابعة لعناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل والاقتراب من المواقع الأمامية للجيش اليمني في مديرية باقم بمحافظة صعدة.وقال قائد محور "أزال"، قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن كتيبة المدفعية بمحور "أزال" تمكنت من استهداف إحدى العربات التابعة لميليشيا الحوثي، ما أسفر عن حرق وقتل من كان فيها، كما استهدفت الكتيبة تجمعات كانت تحاول التغطية النارية للمتسللين، مؤكدًا تصدي الجيش اليمني للتهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر على مواقع الجيش.