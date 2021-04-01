أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

تشهد السماء في شهر أبريل الحالى ٦ ظواهر فلكية مميزة، أبرزها اقتران القمر وكوكب المريخ، شهب القيثارة، وظهور القمر العملاق (سوبر مون) الأول لعام ٢٠٢١.وقال الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوسائل إعلام اليوم، إن أولى الأحداث الفلكية لشهر أبريل الحالي ستحدث يوم الإثنين المقبل، حيث يمكن رؤية (القمر مع كوكب المشتري وكوكب زحل) بدءًا من الساعة الثالثة ونصف صباحًا تقريبًا ولمدة ٤ أيام.وأضاف أنه يلاحظ عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس لن نتمكن من رؤية هذا المشهد، موضحًا أن القمر سيكون أقرب ما يكون إلى زحل ويقترن معه فجر يوم الثلاثاء، كما يقترن القمر مع كوكب المشتري أي يكون أقرب إليه فجر يوم الأربعاء القادم.وأشار إلى أنه في يوم 12 أبريل سيشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبًا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والعناقيد والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.وأوضح أن القمر سيقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) يوم ١٧ أبريل فى مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم حتى غروبهما في الحادية عشرة مساء تقريبًا.وتابع أن القمر سيقترن كذلك يوم ٢٠ أبريل الجاري مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان في ذلك اليوم، ويمكن مشاهدته عند دخول الليل مساء وحتى غروب المشهد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا، موضحًا أنه لصعوبة رؤية الحشد النجمي (خلية النحل) بالعين المجردة يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة.وأشار إلى ظهور زخة (شهب القيثارة) والتي تحدث سنويًا ما بين يوم 16 إلى 25 أبريل، وتبلغ ذروتها يومي 22-23 أبريل، وترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة (القيثارة)، لافتًا إلى أن شهب القيثارة تنتج من مخلفات مذنب (C1861 G1 Thatcher) الذي تم اكتشافه عام 1861.وأضاف أن عدد شهب القيثارة يصل إلى حوالي 20 شهابًا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وصفاء الجو، موضحًا أن القمر سيكون شبه كامل هذا العام، وسوف يحجب وهج معظم الشهب الساقطة ما عدا اللامع منها، ولذلك أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تمامًا بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.وأكد أنه يوم 27 أبريل سيبدو القمر بدرًا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 26 حتى 28 أبريل، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 27 أبريل بعد غروب الشمس، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%.وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (القمر الوردي، والقمر الأبيض، وقمر العشب النابت)، وأسماء أخرى كثيرة وكلها تدل على أمور تحدث في الربيع.وأشار إلى أن هذا هو القمر الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021، حيث يكون القمر في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلًا وأكثر إشراقًا من المعتاد.وأكد أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.