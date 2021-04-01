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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 78 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:36 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا: إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1384 عقدًا، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، منها 756 عقد زراعة، بمساحة 21592.6 فدان، و682 عقد مباني، بمساحة 135322.21 متر مربع.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ78 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، منها 36 عقدًا لتقنين أراضي زراعية على مساحة 851 فدانًا، و42 عقدًا لتقنين مبانى على مساحة 9421 مترًا مربعًا، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية، لاهتمامه بتنمية المحافظة، ودعمها من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، خاصة وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لبعض متطلباتهم واستفساراتهم، وناشد المحافظ الحضور بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بمواجهه فيروس كورونا المستجد وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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