محافظ مطروح يستقبل وفد القنصلية السعودية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الخميس، وفد القنصلية السعودية بالإسكندرية، برئاسة زياد العتيبى مدير المراسم والعلاقات بالقنصلية ونائبه محسن العنزي، وذلك بحضور الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام أوقاف مطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، والحاج جمعة بدر.جاء ذلك خلال زيارة الوفد السعودي للمحافظة، وإهداء 50 كرتونة مصاحف، بأحجام مختلفة (بنحو 2000 مصحف) إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية.وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم توزيع المصاحف من خلال مديرية الأوقاف والأزهر على المساجد والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.ووجه محافظ مطروح الشكر للقنصلية السعودية على الهدية التى يفخر بها جميع أبناء مطروح، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأثرها مع الروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا عمق التعاون بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية.