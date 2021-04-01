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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالأرقام.. خطة التوسع في عدد مرور السفن عبر قناة السويس

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:50 م
قناة السويس
قناة السويس
سمر محمدين
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عادت الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى في قناة السويس بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة، التي أثرت على الشحن على مستوى العالم وتعطيل حركة مرور السفن والحاويات، الأمر الذي جعل هناك توجهات بشأن التوسع في زيادة حجم مرور السفن.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حصر شامل لاحتياجات هيئة قناة السويس، وشراء جميع المعدات والقاطرات التي تحتاجها الهيئة، بهدف تطوير وتنفيذ عملية توسع شاملة لتجنب تكرار حوادث أخرى، من شأنها تؤدي إلى إغلاق المجرى أو تؤثر على حركة الشحن العالمية.

وترصد "الدستور" أبرز الخطط التي تستهدف تنفيذها هيئة قناة السويس لتطوير والارتقاء بحركة الشحن وفق الإحصائيات الرسمية المعلنة.

بحلول عام 2023، تستهدف قناة السويس عبور 95 سفينة يوميًا بالمجرى الملاحي للقناة، بدلًا من الأعداد الحالية البالغة 50 إلى 60 سفينة في اليوم.

وكان حوالي 113 سفينة عبرت القناة بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة، في أقل من 24 ساعة ضمن خطة الهيئة لإنهاء عبور 422 سفينة موجودة بالقناة.

يذكر أن 422 سفينة محملة بأطنان من البضائع المختلفة انتظرت في قناة السويس عبارة عن حوالي 178 سفينة بين المرسى الخارجي للقناة في ناحية الشمال بمنطقة بورسعيد، فيما وصل عدد السفن المنتظرة بالبحيرات المختلفة بالقناة إلى 43، بينما وصل حجم السفن في المدخل الجنوبي للقناة نحو 200.

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