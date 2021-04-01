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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان العربي يدعو لتنمية مهارات البرلمانيين لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:48 م
عز الدين فرجاني عضو
عز الدين فرجاني عضو البرلمان العربي
سعيدة عامر
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أكد عزالدين فرجاني عضو البرلمان العربي، أهمية تمكين البرلمانيين حول العالم خاصة في مجال التعاون الإنمائي، وتطويع العلم من أجل خدمة الإنسانية والبشرية لتحقيق التعاون الإنمائي الذي يلبي طموحات ورغبات المواطنين الذين نشرف بتمثيلهم كبرلمانيين حول العالم.

وأضاف عضو البرلمان العربي في كلمته التى ألقاها في الفعالية البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي والشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي افتراضيًا عبر تقنية زووم، إنه إذا كان السعي لتحقيق التنمية المستدامة أحد السبل لجمع وحشد الطاقات البرلمانية والحكومية للسعي لبلوغ الأهداف التنموية، فإن التعاون من أجل مواجهة ومكافحة الوباء العالمي من خلال فيروس "كورونا" يتطلب التعاون والتكامل الأكبر لمعالجة ما خلفه الوباء من آثار اقتصادية واجتماعية.

ودعا "فرجاني" إلى استحداث آلية مؤسسية لتعاطى البرلمانات مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتنمية قدرة وتمكين البرلمانيين والبرلمانات على تأدية دور تنموي، كما اقترح وضع خطة لإشراك المواطنين في مراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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