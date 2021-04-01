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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كم باقِ على رمضان 2021؟ «العد التنازلى» 1 أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:40 م
رمضان
رمضان
نعمات مدحت
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ما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب المواطنين خلال هذه الساعات على كم باقى على رمضان 2021، حيث تستعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات واحتياجات الشهر الكريم من جميع أنواع العصائر والياميش وخلافه، كما تستعد المحلات لتغيير مواعيد فتحها أيضا، كما أن هناك مهن أخرى تظهر ويستعد أصحابها للبداية في رمضان المعظم، شهر رمضان من الشهور التي لها فضل كبير عند المسلمين في بقاع الأرض وينتظرونه بشوق ولهفة كل عام.

كم باقي على رمضان 2021 "العد التنازلي"

يعتبر شهر رمضان من الشهور المعظمة التي ورد فضلها في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، وفيه تغلغل الشياطين وتقيد.
ومن المقرر أن يكون باقى من الزمن على حلول الشهر الكريم، وفقا للحسابات الفلكية 11 يومًا، حيث يأتي رمضان يوم 12 أريل الجاري، على حسب ما أكدته أيضا دار الإفتاء المصرية.
وتستعد الأسر، وكذلك السباق الدرامي في رمضان، فقد استعد نجوم الفن لتقديم الأعمال الفنية خلال الشهر الكريم، إضافة إلى عدد من البرامج الفنية، والدينية، والفتاوي، حيث تستعد جميع القنوات لاستقبال هذا الشهر الكريم.

أحداث تاريخية ودينية في شهر رمضان

شهد شهر رمضان المعظم العديد من الأحداث التاريخية التي جسدت حماس المصريين منها غزوة بدر الكبري، وحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وعبور المصريين خط بارليف وهم صائمون، وغيرها من الأحداث التي لم يسع المقال لذكرها في هذا الشهر الكريم.

وأما عن الصائم، فقد خصص الله تبارك وتعالى للصائمين باب يقال له الريان في الجنة يدخل منه الصائمين فقط، نظرًا لأهمية هذا الشهر الكريم، ومكانة الصائم عند الله.


وليس فقط، ما ورد في فضل هذا الشهر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن  الله تعالي:" لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، كما للصائم فرحتان فرحة عنده فطره، وفرحة حين يلقى ربه فرح بصومه.

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