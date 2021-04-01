بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي حماية البيئة والطاقة الخضراء

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الموضوعات المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة، بما فيها "الطاقة الخضراء".وذكر الكرملين، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه تم خلال الاتصال بحث مسائل التعاون الروسي السعودي، مع التركيز على آفاق التعاون في مشكلة التغيرات العالمية في المناخ وحماية البيئة، بما في ذلك "الطاقة الخضراء".وأطلع محمد بن سلمان، بوتين على المبادرات البيئية التي طرحتها المملكة مؤخرًا، وتهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وتخضير المناطق وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة.