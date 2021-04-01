رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدقهلية: مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة بالمطرية 

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:27 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
لقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا بالسيارة في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من لمركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول  الطفل "محمد محمود محمد الحربي " ۱۲ عاما، تلميذ، ومقيم بندر المطرية ( جثة هامدة - ادعاء حادث طريق).

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو "محمود محمد الحربي " 43 عاما،صياد، ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال سير نجله بأحد الشوارع ببندر المطرية إصطدمت به سيارة "لا يعرف رقمها وفر قائدها بها هاربا" مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.
 
وفي وقت لاحق حضر لديوان المركز المدعو " عوض محمد محمود محمود " ۳۷ عاما حاصل مؤهل متوسط، ومقيم بذات العنوان وقرر بأنه قائد السيارة مرتكبة الحادث "لا يعلم رقمها" وأنها ملك المدعو "فتحى الداودي عبدالله عبدالفتاح، المقيم بذات العنوان وأضاف بأن السيارة بحوزة مالكها  كما أضاف بأن الحادث وقع دون قصد منه.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة مرتكبة الحادث رقم (درج ۲۸۷۹ بيك أب)، وتم التحفظ عليها وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٤٢٣ جنح مركز المطرية، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون