الدقهلية: مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة بالمطرية 

لقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا بالسيارة في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من لمركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول الطفل "محمد محمود محمد الحربي " ۱۲ عاما، تلميذ، ومقيم بندر المطرية ( جثة هامدة - ادعاء حادث طريق).وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو "محمود محمد الحربي " 43 عاما،صياد، ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال سير نجله بأحد الشوارع ببندر المطرية إصطدمت به سيارة "لا يعرف رقمها وفر قائدها بها هاربا" مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.وفي وقت لاحق حضر لديوان المركز المدعو " عوض محمد محمود محمود " ۳۷ عاما حاصل مؤهل متوسط، ومقيم بذات العنوان وقرر بأنه قائد السيارة مرتكبة الحادث "لا يعلم رقمها" وأنها ملك المدعو "فتحى الداودي عبدالله عبدالفتاح، المقيم بذات العنوان وأضاف بأن السيارة بحوزة مالكها كما أضاف بأن الحادث وقع دون قصد منه.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة مرتكبة الحادث رقم (درج ۲۸۷۹ بيك أب)، وتم التحفظ عليها وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٤٢٣ جنح مركز المطرية، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.