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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعدام لشخص والسجن المشدد لاثنين بتهمة القتل في الدقهلية

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:50 م
محكمة جنايات المنصورة
محكمة جنايات المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابى، وأمانة سر محمد عبدالهادى أبوزيد، بإعدام شخص والسجن 15 سنة لاثنين آخرين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام أنور مراد أبوالعمايم ٢٨ سنة، ومقيم ديمشلت دكرنس وأبوالعمايم الهوارى مراد ومقيم ديمشلت، ورضا صلاح أبوالعمايم بقتل حامد أحمد حامد رضوان بأسلحة نارية "بندقية آلية - طبنجتين".

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهمين الثلاث شرعوا أيضًا في قتل المجني عليهما: عماد أحمد حامد أحمد رضوان، علي أحمد حامد أحمد رضوان.

وقررت المحكمة معاقبة المتعم رضا صلاح أبوالعمايم بالإعدام شنقًا، والمتهمون أبوالعمايم الهوارى مراد وأنور مراد أبوالعمايم بالسجن المشدد ١٥ سنة.

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