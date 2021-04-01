بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى
الخميس 01/أبريل/2021 - 03:40 م
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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة مـن وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن.
وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار "بوجمبورا الدولى" ببوروندي، لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندي.
تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.
وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار "بوجمبورا الدولى" ببوروندي، لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندي.
تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.