بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة مـن وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن.وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار "بوجمبورا الدولى" ببوروندي، لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندي.تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.