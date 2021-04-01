رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدعو لاستحداث آلية مؤسسية لتعاطي البرلمانات مع التنمية المستدامة 2030

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:20 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
ا ش ا
طباعة
دعا البرلمان العربي إلى استحداث آلية مؤسسية لتعاطى البرلمانات مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتنمية قدرة وتمكين البرلمانيين والبرلمانات على تأدية دور تنموي، كما اقترح وضع خطة لإشراك المواطنين في مراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في مداخلة عز الدين فرجاني عضو البرلمان العربي في الفعالية البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي والشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي "افتراضيًا" عبر تقنية "زووم".

وأكد "فرجاني"، في مداخلته باسم البرلمان العربي، على أهمية تمكين البرلمانيين حول العالم خاصة في مجال التعاون الإنمائي، وتطويع العلم من أجل خدمة الإنسانية والبشرية لتحقيق التعاون الإنمائي الذي يلبي طموحات ورغبات المواطنين "الذين نشرف بتمثيلهم كبرلمانيين حول العالم".

وقال عضو البرلمان العربي، " إذا كان السعي لتحقيق التنمية المستدامة أحد السبل لجمع وحشد الطاقات البرلمانية والحكومية للسعي لبلوغ الأهداف التنموية، فإن التعاون من أجل مواجهة ومكافحة الوباء العالمي من خلال فيروس "كورونا " المستجد يتطلب التعاون والتكامل الأكبر لمعالجة ما خلفه الوباء من آثار اقتصادية واجتماعية ".

موضوعات متعلقة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

5 مسلسلات قوية.. خريطة قنوات «DMC» في رمضان

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون