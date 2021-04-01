البرلمان العربي يدعو لاستحداث آلية مؤسسية لتعاطي البرلمانات مع التنمية المستدامة 2030

دعا البرلمان العربي إلى استحداث آلية مؤسسية لتعاطى البرلمانات مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتنمية قدرة وتمكين البرلمانيين والبرلمانات على تأدية دور تنموي، كما اقترح وضع خطة لإشراك المواطنين في مراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.جاء ذلك في مداخلة عز الدين فرجاني عضو البرلمان العربي في الفعالية البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي والشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي "افتراضيًا" عبر تقنية "زووم".وأكد "فرجاني"، في مداخلته باسم البرلمان العربي، على أهمية تمكين البرلمانيين حول العالم خاصة في مجال التعاون الإنمائي، وتطويع العلم من أجل خدمة الإنسانية والبشرية لتحقيق التعاون الإنمائي الذي يلبي طموحات ورغبات المواطنين "الذين نشرف بتمثيلهم كبرلمانيين حول العالم".وقال عضو البرلمان العربي، " إذا كان السعي لتحقيق التنمية المستدامة أحد السبل لجمع وحشد الطاقات البرلمانية والحكومية للسعي لبلوغ الأهداف التنموية، فإن التعاون من أجل مواجهة ومكافحة الوباء العالمي من خلال فيروس "كورونا " المستجد يتطلب التعاون والتكامل الأكبر لمعالجة ما خلفه الوباء من آثار اقتصادية واجتماعية ".