القباج: الكشف المبكر للإعاقة من أهم الأنشطة التى تعمل عليها الوزارة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضايا الإعاقة مرتبطة جدًا بالأمهات لأنها تقع عليها مسئولية رعاية أولادها وأحيانًا أخواتها.جاء ذلك خلال كلمة "القباج" في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، حيث بدأت بالتعازى لأسر ضحايا قطاري سوهاج، وعمارة جسر السويس، وأيضًا التعازي لأسر ضحايا مصنع العبور، متمنية لأسرهم الصبر والسلوان وللمصابين الشفاء العاجل.واستكملت القباج كلماتها قائلة: نحن فى زمن الصحوة لأننا أصبحنا من أكثر الدول التى تراعي كل الفئات، وذلك من أول القيادة السياسية وحتى أصغر إخصائي فى الجمعيات الأهلية، موضحة أن الحكومة تركز على العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للحقوق لجميع الفئات العمرية.وأوضحت، أن الكشف المبكر للإعاقة من أهم الأنشطة التى تعمل عليها الوزارة، وذلك لرصد المشكلة والعمل على حلها، لذلك اتجهت الوزارة إلى النزول فى المناطق العشوائية والريفية لتوعية الأسر بأهمية الكشف المبكر للإعاقة، لافتة أنه لا بد من محاربة فكرة التنمر والتى قد يعاني منها بعض أشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن أكثر من 6.0% من الأشخاص يعانون من التوحد على مستوى المحافظات.