مياه مطروح: تجديد اعتماد شهادة TSM لـ3 محطات

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتياز محطة تحلية مياه البحر الرميلة 1،2 ومحطة تحلية مياه البحر كليوبترا إجراءات التقييم والحصول على شهادة TSM بنجاح.وأكد أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن محطة تحلية مياه البحر الرميلة 1،2 تعد من أهم مصار مياه الشرب بمدينة مطروح، حيث تعمل بطاقة 48 م3 اليوم، كما تعمل محطة تحلية مياه البحر كليوباترا بطاقة إنتاجية 4000 م3اليوم.وأشار إلى أن هذا الإنجاز تنفيذ لخطة عمل الشركة للعام المالي 2020-2021 بقطاع التحلية مما يعكس حرص الشركة علي تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة.أضاف أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.ومن جانبه قال المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه من المتوقع أن يتم التفتيش علي شبكات الصرف الصحي بمنطقة البوسيت والسلام، بنهاية مايو المقبل، ضمن خطة الشركة.