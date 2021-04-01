الأردن يتسلم 1.3 مليون حقنة تطعيم ضد كورونا من «اليونيسف»

تسلّمت وزارة الصحة الأردنية 1.3 مليون حقنة (سيرنج طبي)، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"؛ دعما للحملة الوطنية لمتابعة تطعيمات كورونا في المملكة.وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن "بترا"، اليوم الخميس، أن الوزارة استلمت أيضا 30 ألف صندوق لحفظ تلك المستلزمات.وأوضحت الوزارة، أنه جرى تسليم المواد والمستلزمات الطبية من السيرنجات الطبية، ليتم توزيعها على المراكز الصحية ومواقع تقديم الخدمة الصحية في مختلف محافظات المملكة؛ دعمًا لحملة تطعيم "كوفيد-19" الوطنية المجانية للمستفيدين من جميع الجنسيات.وثمّن وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، الشراكة الحقيقية مع "اليونيسيف" لدعم القطاع الصحي ومساعدة المواطنين للحفاظ على صحتهم، من خلال تعزيز الإمكانات والقدرات وتوفير المستلزمات الطبية.وبيّن أن هذا الدعم من الحُقن "السيرنج الطبي" سيساهم بشكل كبير في رفع القدرات لدى الكوادر، وتوفير الخدمة الصحية بالشكل الأمثل في المواقع الصحية، وتماشيا مع الوضع الوبائي الذي يتطلّب تكثيف الجهود مع مختلف القطاعات الداعمة.من جانبها، قالت ممثلة "اليونيسف" في الأردن، تانيا تشابويزات: "المنحة المقدمة من الحُقن هي جزء من مهمة المنظمة لضمان الوصول الآمن والعادل للقاح (كوفيد-19) لجميع الدول ولجميع الفئات ذات الأولوية"، مضيفا أن اليونيسف ملتزمة بدعم الحكومة الأردنية بمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية للأطفال للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم، بالتزامن مع جهودنا جميعًا للتعافي المستدام وإنهاء هذه الجائحة الخطرة.