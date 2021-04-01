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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الثقافة: لولا ثروت عكاشة ما وصلت مواهبنا للعالمية.. حتى أنا

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:16 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
هبه عويضه
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن تأثير الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق، كان قويا جدًا على أبناء جيلها، وهو من أبرز العديد من المواهب، مؤكدة أنه لولا "عكاشة" لم يكن هناك وجود لجميع المواهب التي وصلت للعالمية، ومنها إيناس عبد الدايم، لافتة إلى أنها تخرجت من معهد الكونسرفتوار الذي أنشأ بفضله.

جاء ذلك خلال ندوة "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة"، التي نظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية للاحتفال بمؤية الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق.

وأضافت عبد الدايم، أن الدكتور ثروت عكاشة، تم تعينه وزير للثقافة في عام 1958، وتم افتتاح أكاديمية الفنون علم 1959، وهو إنجاز كبير، ومنها تم إنشاء معهد الكونسرفتوار، وتم تأسيس أوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرقة باليه القاهرة، وإنشاء قاعة سيد درويش، وانبسق من كل هذا الإنجاز العديد من الأسماء الكبرى، منها رمزي يسا، وحسن شرار، مصطفى ناجي، فكان تأثير ثروت عكاشة على الثقافة المصرية قوى جدًا.

وتابعت وزيرة الثقافة: "لي الشرف أن استكمل الخطوات العظيمة التي بدأها ثروت عكاشة، ومنها تأهيل قصور الثقافة، والذي أكون في قمة سعادتي عند افتتاح تطويرها"، لافتة إلى أن عكاشة وضع حجر الأثات لقصور وبيوت الثقافة في أماكن مترامية بقرى ونجوع بعيدة، ونحن نستكمل هذا المشوار بكل فخر، رؤية واستراتيجية العملاق التنويري الكبير.

وأشارت إلى دور إحياء الصروح العظيمة، التي وضح حجر أساسها هذا التنويري العظيم، مثل المسارح، والسيرك القومي، ومسرح البالون، وتأسيس الفرق الفنية المتواجدة حاليًا، فهو مشوارنا الذي نعمل عليه، ورؤية تخطت ال 60عام بدأت مع ثروت عكاشة ونستكملها.

وأكدت عبد الدايم أن وزارة الثقافة لديها أجندة فعاليات للاحتفال بمؤية ثروت عكاشة، خلال عام 2021، كما يتم خلال الفعاليات إطلاق جائزة ثروت عكاشة للترجمة.

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