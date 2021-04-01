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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الانتخابات الفلسطينية: نشر القوائم النهائية في 30 أبريل وبدء الدعاية الانتخابية

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:13 م
جريدة الدستور
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أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله أنه لا يوجد انسحاب أو استبدال للمرشحين داخل القوائم.

وقال الناطق في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس -ط إن 36 قائمة تقدمت للترشح للانتخابات، قبل منها 13 ولم يتم حتى الآن رفض أي قائمة.

وأشار الى أن لجنة الانتخابات المركزية ستنظر حتى 6 أبريل الجاري في طلبات الترشح للقوائم والمرشحين، للبت فيها برفضها أو قبولها، منوها إلى أنه لم يسجل حتى الآن أي رفض لأي من المرشحين أو القوائم.

ولفت إلى أنه بعد 6 أبريل، ستنشر اللجنة أسماء القوائم والمرشحين للجمهورللاطلاع عليها والتعرف على الأسماء، وتمنح أي مواطن أو حزب أو مراقب حق الاعتراض أمام اللجنة على أي قائمة أو مرشح حتى تاريخ 8 أبريل، والتي بدورها يكون أمامها 3 أيام للرد على الاعتراض سواء للمعترض أو المعترض عليه، ومن يتحفظ على قرار اللجنة يتوجه للمحكمة للطعن خلال 3 أيام من تبليغه.

وأوضح أن المحكمة يكون أمامها 7 أيام للنظر في الطعون، مشيرا إلى أن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف، وفي حال طعنت المحكمة في مرشح داخل القائمة أو رفضته فإنه يلغى من القائمة، ويتضرر من ذلك القوائم التي سجلت 16 عضوا والذي يعتبر الحد الأدنى لقبول القوائم ما يترتب عليه رفض القائمة.

ولفت إلى أنه وحتى 29 أبريل سيسمح لأي قائمة أن تنسحب وتسترد رسوم التسجيل، وسيتم يوم 30 أبريل نشر القوائم النهائية لتبدأ الدعاية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أمس انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي استمرت من صباح يوم 20 مارس وحتى مساء أمس 31 مارس.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي ان المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة، إلى الآن، طلبات 13 منها، وسلمتها اشعارات قبول، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 22 مايو المقبل.

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