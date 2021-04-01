السعودية تسجل 590 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 390 ألفا و597 حالة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 386 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 378 ألفا و469 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و676 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة 699 حالة.