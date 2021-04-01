النمسا تحتفل بمرور 40 عاما على عضوية وكالة الفضاء الأوروبية

احتفلت النمسا اليوم بمرور 40 عاما على الانضمام الى عضوية وكالة الفضاء الأوروبية.وقال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، إنه منذ 40 عامًا تشارك النمسا مع وكالة الفضاء الأوروبية في تطوير أداء قطاع الفضاء الأوروبي.وأشار البيان إلى أن النمسا شاركت في برامج المنظمة منذ تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية في عام 1975، حيث انضمت لها بعد ست سنوات فقط من التأسيس.وذكر البيان أن أبحاث الفضاء توفر بيانات ومعلومات مهمة ذات أهمية خاصة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتحديات الرئيسية مثل أزمة المناخ وكذلك أمن الطاقة والتنقل.وأضاف أنه منذ انضمامها إلى وكالة الفضاء الأوروبية تطورت النمسا باستمرار لتصبح شريكًا معترفًا به دوليًا في قطاع الفضاء وبهذه الطريقة فتحت النمسا الباب للشركات المحلية والمؤسسات البحثية للمشاركة في مشاريع الفضاء الأوروبية والدولية.يشار إلى أن مساهمة النمسا في ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية في عام 2020 بلغت 51.2 مليون يورو، وتوظف الوكالة حوالي 2200 شخص وبلغت ميزانيتها حوالي 6.7 مليار يورو في عام 2020.