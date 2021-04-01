بولندا تسجل 35 ألفًا و251 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 35 ألفًا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و356 ألفًا و970 مصابًا.وذكرت الصحة في بيانها الذي أورده موقع "بولاند.إن"، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 53 ألفًا و665 حالة وفاة بعد تسجيل 621 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء، من بينهم 130 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.وأشارت إلى أن عدد المتعافيمن المرض بلغ حتى الآن مليون و882 ألفًا و179 شخصًا، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 421 ألفًا و126 حالة على مستوى البلاد.جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 6 ملايين و81 ألفًا و824 شخصًا.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 129 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و830 ألف شخصًا حتى الآن.