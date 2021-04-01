إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بتدبير احترازية على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهم "عاطف. ح. ا"على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العُليا، تُهم كالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدم موقعًا على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة.ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.