العثور على جثة مجهولة طافية بترعة الإسماعيلية فى القليوبية

عثر أهالي مدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، على جثة مجهولة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، وجرى انتشالها وتحرر محضر بالواقعة.وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بعثور عثر أهالي مدينة الخانكة اليوم، على جثة مجهولة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.وجرى إخطار اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.