22.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 22.6 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بنحو 1.12 مليون جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثمانية أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو عشرة أسابيع.