البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بختام أولى تعاملات أبريل

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، أخر تعاملات الأسبوع وأولى تداولات شهر أبريل اليوم الخميس، على تباين بدعم من ظهور بوادر لعمليات جني أرباح على أغلبية أسهم السوق خلال النصف الثاني من تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12932 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2963 نقطة.