محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، مستشفى الشفاء بوسط مدينة الفيوم، إحدى المشروعات الخيرية التابعة لجمعية صلاح الدين الأيوبي، لمتابعة سير العمل بالمستشفي والتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى المترددين عليها، بحضور المستشار أحمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والدكتور محمد عثمان مدير المستشفى.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع خلال الجولة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وعيادة الأسنان وقسم الحضّانات والصيدلية، كما تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم 9 أسرّة رعاية و40 سريرا داخليا، ووجه المحافظ بضرورة الارتقاء بالخدمة الطبية، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة المحافظ شملت أيضًا تفقد وحدة الغسيل الكلوي المستحدثة التي تضم 13 ماكينة غسيل ووحدة تحلية مياه، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، واستمع المحافظ لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى حول أهم الخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفى للمرضى، وكذا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية.وخلال الزيارة أكد المحافظ على ضرورة االتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.