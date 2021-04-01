محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء
الخميس 01/أبريل/2021 - 03:04 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، مستشفى الشفاء بوسط مدينة الفيوم، إحدى المشروعات الخيرية التابعة لجمعية صلاح الدين الأيوبي، لمتابعة سير العمل بالمستشفي والتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى المترددين عليها، بحضور المستشار أحمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والدكتور محمد عثمان مدير المستشفى.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع خلال الجولة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وعيادة الأسنان وقسم الحضّانات والصيدلية، كما تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم 9 أسرّة رعاية و40 سريرا داخليا، ووجه المحافظ بضرورة الارتقاء بالخدمة الطبية، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة المحافظ شملت أيضًا تفقد وحدة الغسيل الكلوي المستحدثة التي تضم 13 ماكينة غسيل ووحدة تحلية مياه، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، واستمع المحافظ لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى حول أهم الخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفى للمرضى، وكذا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية.
وخلال الزيارة أكد المحافظ على ضرورة االتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع خلال الجولة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وعيادة الأسنان وقسم الحضّانات والصيدلية، كما تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم 9 أسرّة رعاية و40 سريرا داخليا، ووجه المحافظ بضرورة الارتقاء بالخدمة الطبية، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة المحافظ شملت أيضًا تفقد وحدة الغسيل الكلوي المستحدثة التي تضم 13 ماكينة غسيل ووحدة تحلية مياه، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، واستمع المحافظ لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى حول أهم الخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفى للمرضى، وكذا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية.
وخلال الزيارة أكد المحافظ على ضرورة االتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.
محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء
محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء
محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء
محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء
محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء
محافظ الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى الشفاء