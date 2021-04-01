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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لقاتل زوجته لشكه في سلوكها بالبساتين

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:13 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد لعامل قتل زوجته لشكه في سلوكها في البساتين، في حكم صدر برئاسة المستشار عبدالباسط الشاذلي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار النجار.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "يوسف. م"، عامل، بقتل المجني عليها "صفية.ع.أ" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد بأن استل سكينًا وطرح إياها أرضًا جاثمًا فوقها موغلًا سلاحًا برقبتها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".

وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، عن أنه على أثر خلافات زوجية مع المجني عليها وشكًا منه على قيامها بخيانته فاستل سكينًا من منزل الزوجية وطعنها وأودى بحياتها وأن قصده من ذلك قتلها.

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