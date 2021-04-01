رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: موسكو مستعدة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تطرق الباب المغلق.

وأضاف لافروف، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، أن المواجهة بين روسيا والغرب وصلت إلى "الحضيض"، معربا عن أمله في أن يعي الجميع المخاطر المرتبطة بذلك.

وتطرق لافروف إلى استدعاء روسيا لسفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن، مبينا أنه جرى التشاور معه في الكرملين، وأن تاريخ عودة السفير إلى واشنطن يقرره الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف وزير الخارجية الروسي، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن بوتين بأنها خطاب شائن غير مسبوق.

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

الأكثر قراءة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون