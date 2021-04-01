لافروف: موسكو مستعدة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تطرق الباب المغلق.وأضاف لافروف، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، أن المواجهة بين روسيا والغرب وصلت إلى "الحضيض"، معربا عن أمله في أن يعي الجميع المخاطر المرتبطة بذلك.وتطرق لافروف إلى استدعاء روسيا لسفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن، مبينا أنه جرى التشاور معه في الكرملين، وأن تاريخ عودة السفير إلى واشنطن يقرره الرئيس فلاديمير بوتين.ووصف وزير الخارجية الروسي، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن بوتين بأنها خطاب شائن غير مسبوق.