رفع 40 طن مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات والقمامة بقريتي البرجاية وشارع مصر، حيث تم رفع 40 طن مخلفات لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.قال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات للحد من انتشار كورونا، تم رفع 40 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة بمصرف دماريس والبرجاية وشارع مصر، مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لرفع كفاءة المنظومة.من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال النظافة على مدار الـ 24 ساعة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة لخلق بيئة صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى.