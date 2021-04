رئيس هيئة قناة السويس يكرم المشاركين في تعويم السفينة «إيفر جيفين»

كرم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، العاملين المشاركين في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ولفيف من وسائل الإعلام، وذلك بالصالة المغطاة بالإسماعيلية.بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن تعويم سفينة الحاويات البنمية، تلاها كلمة الفريق رئيس الهيئة.وفي مستهل كلمته، نقل الفريق أسامة ربيع تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتزازه بما قدمه العاملين بالهيئة من جهد على مدار ٦ أيام متواصلة لتعويم السفينة البنمية العملاقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية هذا الحدث الذي حظى بمتابعة العالم أجمع نظرًا لأهمية القناة التي تعد الشريان الحيوي لحركة التجارة العالمية.وأكد رئيس الهيئة أن تعويم وإنقاذ واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم يعد ملحمة وطنية وإنجازًا جديدًا تجاوز التحديات والمخاطر المختلفة وتحولت معه المحنة إلى منحة، وأصبحت هذه التجربة درسًا عمليًا في كيفية إدارة الأزمات، وتأكيدًا على قدرات القناة وما تمتلكه من كفاءات وإمكانيات.وشدد الفريق «ربيع» على أنه كان على ثقة كاملة في قدرة العاملين بالهيئة على تخطي هذه الأزمة مثلها في ذلك مثل العديد من التحديات السابقة، مؤكدًا أن العنصر البشري سيظل أهم ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات وقدرات والعمود الفقري لهذا الكيان العالمي الهام ليس لمصر فحسب بل للعالم أجمع، موضحًا أن هذه الظروف الاستثنائية المحيطة بحادث جنوح السفينة أظهرت قدرات وخبرات الهيئة في المجالات المختلفة في التكريك والإنقاذ والقطر والأعمال المدنية والتي كانت عامل الحسم في هذه الأزمة.وتابع رئيس الهيئة قائلًا: قمنا بدفع معدات تلائم تعقيد الموقف وضخامته، فكانت أعمال التكريك بواسطة كراكات الهيئة سواء الكراكة "مشهور" أو الكراكة "العاشر من رمضان" عاملًا رئيسيًا في تسهيل عملية تعويم السفينة من خلال الوصول إلى أعماق تصل إلى ١٨ مترًا.وأشار الفريق «ربيع» إلى الدور الهام الذي قامت بها سلسلة من قاطرات الهيئة العملاقة المتخصصة في أعمال الإنقاذ والقطر وفي مقدمتهم القاطرتين "بركة ١" و"عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طنًا لكل منهما، والقاطرتين الجديدتين عبدالحميد يوسف ومصطفى محمود بقوة شد ٧٠ طنًا، بالإضافة إلى قاطرات الهيئة المصاحبة الأخرى ذات الخبرة الكبيرة في مصاحبة وإنقاذ السفن.وشدد رئيس الهيئة على أن العمل يجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة للانتهاء من عبور كل السفن الموجودة بالمجرى الملاحي بأمان وسلامة، وذلك بالاستعانة بطاقم متميز من المرشدين ورجال إدارة التحركات في قطاعات القناة الثلاثة، لافتا إلى أن حركة الملاحة بقناة السويس شهدت عبور ١٩٤ سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها ١٢ مليون طن منذ مساء يوم الإثنين وحتى أمس الأربعاء، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعبر القناة اليوم الخميس ٨٧ سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٥،٦ مليون طن.عقب ذلك، قام الفريق أسامة ربيع بالتقاط الصور التذكارية مع العاملين المشاركين في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN من الإدارات المختلفة بالهيئة.