«الكفاح» الثانوية تفوز في تصفيات أوائل الطلبة على مستوى الوادي

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم، فوز مدرسة الكفاح الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية في التصفيات النهائية على مستوى المديرية، بمسابقة أوائل الطلبة للعام الحالي وعقدت بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى مشاركة 4 مدارس ثانوية على مستوى الإدارات التعليمية، بالتصفيات النهائية وهم مدرسة الكفاح الثانوية المشتركة ومدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة، ومدرسة القصر الثانوية المشتركة بالداخلة، ومدرسة تنيدة الثانوية المشتركة ببلاط.وأوضح أنه تم تنظيم المسابقة وفق شروط محددة، طالبين لكل شعبة «علوم، رياضة، أدبي».يأتي ذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الثانوي بالمديرية وموجهي العموم بمواد التسابق، حيث شملت (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق والتربية الاجتماعية) وإدارة العلاقات العامة، موجها شكره وتقديره لجميع المدارس المشاركة محفزا لهم ومشجعا من أجل الوصول لأفضل النتائج بشهادة الثانوية العامة لهذا العام.